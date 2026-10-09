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Орбан відхрестився від наказів затримати інкасаторів Ощадбанку

17:59 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Віктор Орбан (Getty Images)

Експрем'єр Угорщини Віктор Орбан заперечив свою причетність до затримання інкасаторів Ощадбанку. Він заявив, що силовики нібито діяли за власною ініціативою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та заяву Орбана у Facebook.

За словами колишнього очільника угорського уряду, антитерористична поліція виконувала завдання в межах своєї юрисдикції та без жодних вказівок чи директив з боку кабінету міністрів.

"Діючи в межах своєї юрисдикції та без жодних урядових директив, вони відмінно впоралися із завданням. Якби це було необхідно, я віддав би наказ", - заявив він, а також додав, що силовики "заслуговують на нагороди".

Крім того, політик знову бездоказово зазначив, що українські інкасатори нібито пересувалися територією країни незаконно.

Наказ все ж віддав Орбан

У вересні колишній високопоставлений прокурор написав, що рейд було проведено з політичних мотивів. Численні місцеві ЗМІ також повідомляли, що наказ віддав сам Орбан, що відповідало передвиборчій риториці його партії "Фідес" про "беззаконного й небезпечного сусіда".

Пізніше правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного затримання інкасаторів.

У цій справі як підозрюваного вже допитали ексглаву угорського антитерористичного відомства Яноша Хайду, який є давнім соратником Орбана.

Окрім того, слідчі допитали ще трьох рядових співробітників поліції.

Напад на інкасаторів Ощадбанку

Нагадаємо, Угорщина 5 березня взяла в заручники працівників Ощадбанку і викрала гроші з двох банківських машин. В автомобілях були мільйони доларів та євро, а також золото.

Зазначимо, Угорщина порушила одразу три конвенції під час затримання українських інкасаторів. Чоловіків довгий час тримали у кайданках і перевозили із зав’язаними очима.

Також повідомлялося, що 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами.

РБК-Україна писало, що 19 серпня справа щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою нібито у відмиванні грошей в Угорщині, була закрита через відсутність складу злочину.

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ОщадбанкУгорщинаВіктор Орбан