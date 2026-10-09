Орбан відхрестився від наказів затримати інкасаторів Ощадбанку

Експрем'єр Угорщини Віктор Орбан заперечив свою причетність до затримання інкасаторів Ощадбанку. Він заявив, що силовики нібито діяли за власною ініціативою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та заяву Орбана у Facebook.
За словами колишнього очільника угорського уряду, антитерористична поліція виконувала завдання в межах своєї юрисдикції та без жодних вказівок чи директив з боку кабінету міністрів.
"Діючи в межах своєї юрисдикції та без жодних урядових директив, вони відмінно впоралися із завданням. Якби це було необхідно, я віддав би наказ", - заявив він, а також додав, що силовики "заслуговують на нагороди".
Крім того, політик знову бездоказово зазначив, що українські інкасатори нібито пересувалися територією країни незаконно.
У вересні колишній високопоставлений прокурор написав, що рейд було проведено з політичних мотивів. Численні місцеві ЗМІ також повідомляли, що наказ віддав сам Орбан, що відповідало передвиборчій риториці його партії "Фідес" про "беззаконного й небезпечного сусіда".
Пізніше правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного затримання інкасаторів.
У цій справі як підозрюваного вже допитали ексглаву угорського антитерористичного відомства Яноша Хайду, який є давнім соратником Орбана.
Окрім того, слідчі допитали ще трьох рядових співробітників поліції.
Нагадаємо, Угорщина 5 березня взяла в заручники працівників Ощадбанку і викрала гроші з двох банківських машин. В автомобілях були мільйони доларів та євро, а також золото.
Зазначимо, Угорщина порушила одразу три конвенції під час затримання українських інкасаторів. Чоловіків довгий час тримали у кайданках і перевозили із зав’язаними очима.
Також повідомлялося, що 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами.
РБК-Україна писало, що 19 серпня справа щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою нібито у відмиванні грошей в Угорщині, була закрита через відсутність складу злочину.