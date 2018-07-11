В НАТО подтвердили стремление Украины к членству в Альянсе

На саммите НАТО подтвердили евроатлантические стремления Украины

Саммит Североатлантического альянса (НАТО) сегодня подтвердил евроатлантические стремления Украины. Об этом говорится в декларации участников саммита в Брюсселе.

Согласно декларации, Украина придерживается принципов демократии и верховенства права, что является залогом евроатлантической безопасности. В Альянсе убеждены, что Украина имеет право самостоятельно решать собственное будущее и выбирать внешнеполитический курс.

"Учитывая стремление Украины к членству в НАТО, мы придерживаемся наших решений на Бухарестском саммите и на следующих саммитах", - говорится в декларации.

Так, участники саммита подчеркнули, что успех реформ в Украине имеет решающее значение для установления мира в Украине.

Страны-участники НАТО осознают заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках Инициативы совместимости партнерства, говорится в декларации.

"Мы будем продолжать работать с Украиной, многолетним партнером Альянса, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной", - говорится в декларации.

Напомним, ранее в НАТО пояснили, какое решение намерены принять после встречи руководства Альянса с президентами Украины и Грузии, которая состоится 12 июля.