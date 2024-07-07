Орбан спровокував ще один дипломатичний скандал. Тепер щодо Кіпру

Угорський прем'єр Віктор Орбан взяв участь у неформальному саміті Організації тюркських держав. Вона намагається легітимізувати так званий "Північний Кіпр" у якості спостерігача, що обурює Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Зокрема він звернув увагу на те, що Орбан брав участь у неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші (Азербайджан), який пройшов 5-6 липня. Але наголосив, що виключно у рамках двосторонніх відносин Угорщини з цією організацією.

"Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин із Організацією тюркських держав", - зазначив Боррель.

При цьому Боррель заявив, що Брюссель відкидає спроби Організації тюркських держав легітимізувати сепаратистське утворення турків-кіпріотів - "Турецьку Республіку Північного Кіпру" - у якості спостерігача.

"Це рішення, яке очікує на ратифікацію членами Організації, викликає жаль і суперечить тому факту, що деякі члени Організації висловили рішучу підтримку принципу територіальної цілісності та Статуту ООН. ЄС неодноразово давав зрозуміти, у тому числі на найвищому політичному рівні, що ЄС визнає лише Республіку Кіпр суб'єктом міжнародного права відповідно до відповідних резолюцій Ради безпеки ООН", - додав ООН.

Що таке "Турецька Республіка Північного Кіпру"

Це утворення на півночі Кіпру, якк знаходиться у міжнародно визнаних кордонах Республіки Кіпр. Сепаратистів визнала лише Туреччина, які сильно залежать від її економічної, політичної та військової підтримки.

Туреччина розміщує на півночі острова контингент своїх військ. Республіка Кіпр та ООН вважають його окупаційною силою.

Нагадаємо, Віктор Орбан на цьому тижні неодноразово був об'єктом критики. У тому числі за візит до Москви та зустріч із Володимиром Путіним. За його словами, він нібито намагається знайти рішення у російсько-українській війні. Але США, Євросоюз та Україна вважають, що такі переговори за спиною не наблизять мир.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Орбан намагається переключити увагу Заходу із підтримки України на мирні переговори.