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Орбан одобрил сделку со Стокгольмом в оборонной сфере для вступления Швеции в НАТО

Украина, Пятница 23 февраля 2024 11:27
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Орбан одобрил сделку со Стокгольмом в оборонной сфере для вступления Швеции в НАТО Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия и Швеция собираются подписать соглашение в оборонной промышленности, открывая парламенту в Будапеште возможность ратифицировать вступление северной страны в НАТО в начале следующей недели.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Орбан, который сегодня принимает в Будапеште своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона, заявил в радиоинтервью, что соглашение станет последним шагом, который был необходим, чтобы убедить его законодателей поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Голосование в парламенте Венгрии 26 февраля является окончательным одобрением, необходимым для вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора, что поможет военному альянсу защитить свой восточный фланг после вступления Финляндии в НАТО в апреле прошлого года. Вторжение России в Украину два года назад стимулировало подачу заявок двумя скандинавскими странами на вступление в блок.

Кристерссон ранее заявлял, что обе стороны могут обсудить сотрудничество по истребителям Gripen шведского производства, которые Венгрия использует в своих ВВС.

Венгрия управляет 14 самолетами Gripen по договору аренды, срок действия которого истекает в 2026 году, и ведутся переговоры о продлении и расширении этой сделки.

Орбан, ближайший союзник России в Европейском Союзе, также повторил свои призывы прекратить поддерживать то, что он считает обреченными попытками Украины отразить нападение России. Победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США поможет склонить альянс НАТО к такой позиции, сказал Орбан.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, затягивающими ратификацию членства, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент одобрил вступление Швеции в альянс.

Последний шаг на пути Швеции в НАТО - ратификация венгерским парламентом.

На этой неделе стало известно, что правящая партия Венгрии Фидес намерена 26 февраля утвердить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

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