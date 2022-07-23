Орбан считает, что ЕС "должен встать между РФ и Украиной" и разработать мирный план

Орбан заявил, что ЕС изначально занял неправильную позицию, поддержав Украину. Он считает, что Европа "должна встать между" Россией и Украиной, а также разработать новый план, чтобы стороны вернулись к мирным переговорам.

"Не стоит питать иллюзий, что мы влияем своими советами, но в каждом споре это моральный вопрос: нужно попытаться рассказать и попытаться убедить западников разработать новую стратегию", - заявил Орбан.

При этом он добавил, что Европа упустила шанс мирно урегулировать конфликт еще в 2014 года. По его словам, Россия теперь не хочет садиться за стол переговоров с ЕС, а ждет этого от США.

"Россия хочет гарантий безопасности, поэтому мир будет только в том случае, если будут российско-американские переговоры", - подчеркнул венгерский премьер.