Орбан на саміті ЄС виступить за перегляд санкцій проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Неспроможні санкції Брюсселя стали майже непосильним тягарем для угорської економіки та угорських сімей. На саміті ЄС, який розпочнеться завтра, ми закликатимемо переглянути політику санкцій воєнного часу і поставити її на розумну основу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що не лише Угорщина блокувала восьмий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло обмеження нафтових цін. Проти виступали Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція.

Однак саме Угорщина позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

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