UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орбан на саміті ЄС виступить за перегляд санкцій проти Росії

Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на завтрашньому саміті Європейського союзу має намір переконати лідерів країн-учасниць ЄС переглянути санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Неспроможні санкції Брюсселя стали майже непосильним тягарем для угорської економіки та угорських сімей. На саміті ЄС, який розпочнеться завтра, ми закликатимемо переглянути політику санкцій воєнного часу і поставити її на розумну основу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що не лише Угорщина блокувала восьмий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло обмеження нафтових цін. Проти виступали Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція.

Однак саме Угорщина позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБудапештВиктор Орбан