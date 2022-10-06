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Не тільки Угорщина. ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти Росії

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Брюссель, Четвер 06 жовтня 2022 11:46
Не тільки Угорщина. ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти Росії Фото: чотири країни ЄС блокували восьмий пакет санкцій проти РФ (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти РФ звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться про Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.

"Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі", - підкреслив журналіст.

Нагадаємо, вчора країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти Росії. Деталі та повний перелік обмежень пообіцяли оголосити сьогодні.

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