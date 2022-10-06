Не тільки Угорщина. ЗМІ розкрили, які країни ЄС блокували нові санкції проти Росії

Фото: чотири країни ЄС блокували восьмий пакет санкцій проти РФ (flick com libereurope)

Декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти РФ звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться про Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію. "Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі", - підкреслив журналіст.