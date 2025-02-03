Орбан розповів, що змушує його називати Росію агресором

Орбан заявив, що називає Росію агресором тільки через Брюссель. "Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я поводжуся там лояльно", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він інакше, Орбан завагався: "Хм... Залишимо оцінку історикам. Я політик, і в нас є рішення ЄС. Це зобов'язує мене говорити про "російську агресію"".

Орбан знову заявив, що Україна ніколи не зможе перемогти у війні з Росією.

"У лютому 2022 року ми зробили велику помилку. Нам слід було негайно ізолювати конфлікт, домогтися припинення вогню і почати переговори. Із самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Це був не варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні тільки припиненням вогню і миром.

Орбан вважає, що жодної кількості зброї не вистачило б. "Захід може виграти цю війну тільки в тому разі, якщо відправить на Україну своїх солдатів. І ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів", - додав він.

За його словами, тому зараз потрібен президент США Дональд Трамп.

"Коли ви стикаєтеся з Гордієвим вузлом, ви повинні його розрубати. Потрібна сильна людина з мечем. Мова більше не йде про те, які в нас ідеї. Трампу потрібно сісти за стіл переговорів із Росією та Україною і сказати їм: "Хлопці, давайте укладемо перемир'я. Це єдиний шлях", - сказав він.

Орбан заявив, що для Угорщини не складе труднощів підтримувати добрі відносини з Пекіном і Вашингтоном.

"З Росією складніше. Ми хотіли б зберегти всі ділові відносини відкритими. Однак ЄС виступає проти цього. Позиція США наразі залишається неясною. Нам доведеться почекати ще трохи", - сказав він.

Орбан заявив, що виступає проти санкцій. "За останні три роки ми втратили 19,5 млрд євро, оскільки нам довелося обмежити торгівлю і зросли ціни на енергоносії. Угорщина постраждала від санкцій більше, ніж Росія", - заявив він.

Прем'єр Угорщини стверджує досягнення угоди з Комісією ЄС з енергетичного питання. "Нафта і газ із Росії життєво важливі для виживання угорської економіки. І ми отримали запевнення в тому, що Брюссель працюватиме над відновленням транзиту газу через Україну, продовжить дозволяти транспортування нафти трубопроводом "Дружба" і запобігатиме деструктивним діям з боку Києва".