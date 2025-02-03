Орбан рассказал, что заставляет его называть Россию агрессором

Орбан заявил, что называет Россию агрессором только из-за Брюсселя. "Это официальная позиция Европейского Союза. Я веду себя там лояльно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, считает ли он иначе, Орбан заколебался: "Хм… Оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Это обязывает меня говорить о "российской агрессии"".

Орбан вновь заявил, что Украина никогда не сможет победить в войне с Россией.

"В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры. С самого начала было ясно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Это был не вариант. Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром.

Орбан считает, что никакого количества оружия не хватило бы. "Запад может выиграть эту войну только в том случае, если отправит на Украину своих солдат. И мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат", - добавил он.

По его словам, поэтому сейчас нужен президент США Дональд Трамп.

"Когда вы сталкиваетесь с Гордиевым узлом, вы должны его разрубить. Нужен сильный человек с мечом. Речь больше не идет о том, какие у нас идеи. Трампу нужно сесть за стол переговоров с Россией и Украиной и сказать им: "Ребята, давайте заключим перемирие. Это единственный путь", - сказал он.

Орбан заявил, что для Венгрии не составит труда поддерживать хорошие отношения с Пекином и Вашингтоном.

"С Россией сложнее. Мы хотели бы сохранить все деловые отношения открытыми. Однако ЕС выступает против этого. Позиция США на данный момент остается неясной. Нам придется подождать еще немного", - сказал он.

Орбан заявил, что выступает против санкций. "За последние три года мы потеряли 19,5 млрд евро, поскольку нам пришлось ограничить торговлю и выросли цены на энергоносители. Венгрия пострадала от санкций больше, чем Россия", - заявил он.

Премьер Венгрии утверждает достижении соглашения с Комиссией ЕС по энергетическому вопросу. "Нефть и газ из России жизненно важны для выживания венгерской экономики. И мы получили заверения в том, что Брюссель будет работать над возобновлением транзита газа через Украину, продолжит разрешать транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" и предотвратит деструктивные действия со стороны Киева".