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Орбан розповів, чого боїться в плані перемоги Зеленського

Архівне фото: Віктор Орбан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

План перемоги президента Україна Володимира Зеленського нібито передбачає розширення війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

"Зростають шанси, що війна пошириться, і якщо це станеться, хто знає, де вона зупиниться. Ми не були так близько до світової війни за останні сімдесят років. Король голий: брюссельські бюрократи втягнули Захід у безнадійну війну", - заявив Орбан.

На його думку, план перемоги України полягає в тому, щоб продовжити війну, запросити Україну в НАТО, перенести війну на російську землю. Орбан заявив, що нібито своїм планом Україна хоче після перемоги замінити американців і взяти на себе безпеку всієї Європи, маючи посилену армію.

"Тож ми, угорці, можемо одного дня прокинутися і побачити слов'янських солдатів зі Сходу на угорській території. Ми цього не хочемо", - сказав Орбан.

Він додав, що тиск з боку Брюсселя на Угорщину і на уряд зростає.

"Ми, угорці, також повинні вирішити, чи хочемо ми воювати проти Росії", - заявив він.

Орбан критикує допомогу Україні

На саміті 17 жовтня Орбан знову заблокував зусилля ЄС щодо санкцій проти Росії, що заважало залученню США до кредиту Україні на 50 млрд доларів. Орбан підтримує Трампа, який критикував фінансування України та прагне укласти угоду з Росією.

Зеленський 17 жовтня заявив, що Україна або матиме ядерну зброю, або стане членом НАТО. За даними Bild, Україна може швидко створити ядерну зброю.

Під час візиту до Києва він закликав президента України Володимира Зеленського припинити опір Росії, скласти зброю та розпочати "мирні переговори". Потім Орбан вирушив до Москви для зустрічі з Путіним.

 

Згодом він заявив, що план перемоги президента України Володимира Зеленського, який він представив лідерам Європейського Союзу, начебто приречений на провал.

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Віктор ОрбанПлан перемоги Зеленського