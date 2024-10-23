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Орбан рассказал, чего боится в плане победы Зеленского

Архивное фото: Виктор Орбан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

План победы президента Украины Владимира Зеленского якобы предполагает расширение войны.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Растут шансы, что война распространится, и если это произойдет, кто знает, где она остановится. Мы не были так близки к мировой войне за последние семьдесят лет. Король голый: брюссельские бюрократы втянули Запад в безнадежную войну", - заявил Орбан.

По его мнению, план победы Украины состоит в том, чтобы продолжить войну, пригласить Украину в НАТО, перенести войну на русскую землю. Орбан заявил, что якобы своим планом Украина хочет после победы заменить американцев и взять на себя безопасность всей Европы, имея усиленную армию.

"Итак, мы, венгры, можем однажды проснуться и увидеть славянских солдат с Востока на венгерской территории. Мы этого не хотим", - сказал Орбан.

Он добавил, что давление со стороны Брюсселя на Венгрию и правительство растет.

"Мы, венгры, также должны решить, хотим ли мы воевать против России", - заявил он.

Орбан критикует помощь Украине

На саммите 17 октября Орбан снова заблокировал усилия ЕС по санкциям против России, что мешало привлечению США к кредиту Украины на 50 млрд долларов. Орбан поддерживает Трампа, который критиковал финансирование Украины и стремится заключить соглашение с Россией.

Зеленский 17 октября заявил, что Украина либо будет иметь ядерное оружие, либо станет членом НАТО. По данным Bild, Украина может быстро создать ядерное оружие.

В ходе визита в Киев он призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить сопротивление России, сложить оружие и начать "мирные переговоры". Затем Орбан отправился в Москву для встречи с Путиным.

 

Впоследствии он заявил, что план победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представил лидерам Европейского Союза, вроде бы обречен на провал.

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Виктор ОрбанПлан победы Зеленского