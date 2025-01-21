Орбан розкритикував Україну за зупинку транзиту газу та заявив про наміри "дати відсіч"

За словами Орбана, Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів. Таким чином рішення України нібито загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.

"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", - заявив Орбан.

На його думку, "те, як сьогодні кияни намагаються контролювати і формувати відносини з центральноєвропейськими країнами, є неприйнятним".

Він також заявив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі - бо це розорить угорську економіку. А якщо Україна вступить в НАТО, то це призведе до війни Альянсу з Росією.

Зупинка транзиту газу Росії через Україну

Нагадаємо, з 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Однак країни-члени ЄС були готові до відповідного кроку й здатні отримувати "блакитне паливо" з інших країн альтернативними способами.

Президент Володимир Зеленський відзначав, що Україна готова транспортувати газ до Європи за умови, що він не буде російським.