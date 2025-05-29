Орбан проти України в ЄС, бо "хоче миру" і не витрачати гроші на війну

Відповідну заяву прем'єр Угорщини зробив на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025.

Орбан стверджує, що нібито для Європи є два плани і один з них - ліберальний. Угорський прем'єр вважає найбільшою проблемою Брюсселя провоєнною позицією.

"Ключем до ліберального плану є Україна. Прискорене членство в ЄС - це зручний привід для реорганізації Європи у воєнний час. Ліберальний план веде до розірваної війною, централізованої, боргової Європи, де немає свободи, але є послух", - сказав Орбан.

Він виклав свій план для Європи, який має назву "Патріот" і складається з чотирьох пунктів. Один з головних пунктів плану Орбана - це заборона вступу України в ЄС.

План Орбана має пункти: