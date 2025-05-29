Орбан против Украины в ЕС, потому что "хочет мира" и не тратить деньги на войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против членства Украины в ЕС. Он заявил, что хочет мира в Европе, а Украина якобы этому мешает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана, которого цитирует Index.
Соответствующее заявление премьер Венгрии сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025.
Орбан утверждает, что якобы для Европы есть два плана и один из них - либеральный. Венгерский премьер считает самой большой проблемой Брюсселя провоенную позицию.
"Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС - это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание", - сказал Орбан.
Он изложил свой план для Европы, который называется "Патриот" и состоит из четырех пунктов. Один из главных пунктов плана Орбана - это запрет вступления Украины в ЕС.
План Орбана имеет пункты:
В мае СБУ разоблачила на Закарпатье шпионскую сеть военной разведки Венгрии. В сеть входили бывшие украинские военный и военнослужащая.
Шпионы собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места. Также их задачей было изучение настоев местных жителей, в частности, при сценарии, если на территорию региона зайдут венгерские войска.
В Венгрии обвинили Украину в пропаганде, а позже выслали двух украинских дипломатов.
Также в центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата за якобы шпионаж. В МИД Украины назвали произошедшее "охотой на ведьм" и призвали власти Венгрии прекратить антиукраинскую истерию.
Больше о том, почему Орбан начал антиукраинскую кампанию и при чем здесь шпионы - в материале РБК-Украина.
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