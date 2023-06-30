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Орбан проти наміру Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорщина виступила проти плану Європейської комісії надати Україні більше фінансової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ясно одне: ми, угорці... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні близько 70 мільярдів євро", - сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу в радіоефірі.

Зазначимо, що Угорщина та Польща не отримали доступу до коштів на відновлення із фонду, що фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн. Єврокомісія заблокувала гроші через звинувачення урядів країн у тому, що вони завдають шкоди демократії та верховенству права.

"І ми вважаємо абсолютно смішним і абсурдним те, що ми повинні вносити більше грошей на фінансування витрат на обслуговування боргу за кредитом, від якого ми досі не отримали належних нам коштів", - сказав прем'єр Угорщини.

Фінансова допомога Україні

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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УгорщинаВиктор ОрбанЄврокомісія