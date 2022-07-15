Орбан призвал снять санкции с России. В Украине резко ответили

Украина не соглашается с призывами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять или ослабить санкции против России. Он должен наоборот способствовать усилению санкционного режима против страны-агрессора, которая продолжает убивать детей.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Напомню, что они (санкции - ред.) были введены в ответ на начатую Россией полномасштабную войну против нашего государства, которая уже унесла десятки тысяч жизней украинцев, оставила в руинах сотни тысяч объектов критической инфраструктуры и заставила миллионы людей покинуть свои дома", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что санкции помогают привлечь государство-агрессора к ответственности за его преступления, а также ослабить его способность к дальнейшему ведению войны.

"Убивают европейскую экономику не санкции, а гибридная война России. В Кремле создали газовый кризис в Европе, чтобы подорвать благосостояние в европейских странах", - обратил внимание Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, премьер-министр Венгрии должен призвать не к отмене санкций против России в то время, когда российская армия хладнокровно убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

"Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно Россия. И лишь принудив ее к миру благодаря совместным усилиям и единства можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни", - заявил Николенко.

Он призвал в этом контексте партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазеек для обхода санкционного режима, а также дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для украинской армии.

Что сказал Орбан?

Отметим, как писало издание Reuters, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают находящимся в тесных связях с российским диктатором Владимиром Путиным, недавно призвал Европейский Союз снять санкции с России или же их пересмотреть.

Он назвал ограничения, которые были введены против РФ в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, "выстрелом себе в легкие" и заявил, что эти санкции якобы разрушат экономику Европы.

Напомним, вчера стало известно, что Соединенные Штаты Америки разрешили ряд транзакций с Россией и смягчили санкции.

Добавим, в СМИ появилась информация, что Европейский союз обсуждает вопрос об отмене санкций с ряда россиян. Все из-за якобы слабых оснований для введения ограничений против них.

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