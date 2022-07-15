Орбан закликав зняти санкції з Росії. В Україні різко відповіли

Україна не погоджується із закликами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти чи послабити санкції проти Росії. Він мав би навпаки сприяти посиленню санкційного режиму проти країни-агресора, яка продовжує вбивати дітей.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Нагадаю, що вони (санкції - ред.) були запроваджені у відповідь на розпочату Росією повномасштабну війну проти нашої держави, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об’єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої домівки", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни.

"Вбивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії. В Кремлі створили газову кризу в Європі, аби підірвати добробут в європейських країнах", - звернув увагу Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, прем’єр-міністр Угорщини має закликати не до відміни санкцій проти Росії в той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей в Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки до нарощування ефективних кроків зі стримування російської агресивної політики.

"Важливо дивитися правді в очі: за початок і продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише примусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя", - заявив Ніколенко.

Він закликав в цьому контексті партнерів до якнайшвидшого ухвалення сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування об’ємів постачання важкого озброєння для української армії.

Що сказав Орбан?

Зазначимо, як писало видання Reuters, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого вважають у тісних зв'язках з російським диктатором Володимиром Путіним, нещодавно закликав Європейський Союз зняти санкції із Росії або ж їх переглянути.

Він назвав обмеження, які були введенні проти РФ у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, "пострілом собі в легені" та заявив, що ці санкції нібито зруйнують економіку Європи.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Сполучені Штати Америки дозволили низку транзакцій з Росією і пом'якшили санкції.

Додамо, в ЗМІ з'явилася інформація, що Європейський союз обговорює питання щодо скасування санкцій з низки росіян. Усе через нібито слабкі підстави для введення обмежень проти них.

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