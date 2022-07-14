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ЕС может снять санкции с ряда россиян: Bloomberg раскрыл причину

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Четверг 14 июля 2022 15:30
ЕС может снять санкции с ряда россиян: Bloomberg раскрыл причину Фото: ЕС может снять санкции с ряда россиян (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз обсуждает вопрос об отмене санкций с ряда россиян. Все из-за якобы слабых оснований для введения ограничений против них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Около 30 человек обратились в суд с требованием исключить их из списка санкций ЕС. Еще 10 человек обратились непосредственно в Союз.

Юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС, что некоторые из запросов были обоснованы и введение против некоторых лиц санкций имело слабые основания для этого.

С начала войны на территории Украины, ЕС ввел санкции против сотен людей, в том же числе магнатов, бизнесменов, политиков и военных.

Основатель глобальной компании по производству удобрений EuroChem Group AG Андрей Мельниченко и его жена Александра - одни из тех, кто обратился к ЕС через адвокатов с просьбой пересмотреть санкции против них. Как отмечает издание, по их мнению, есть ряд ошибок в том, как их характеризовали в списках и обвиняли в связи с российским руководством.

Просмотреть решение ЕС попросили ткаже сталелитейный магнат Алексей Мордашов и металлургический магнат Алишер Усманов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что послы государств Европейского Союза сегодня, 14 июля, обсудят новый, седьмой пакет санкций против России.

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