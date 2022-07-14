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США разрешили ряд транзакций с Россией и смягчили санкции: о чем идет речь

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Вашингтон, Четверг 14 июля 2022 21:54
США разрешили ряд транзакций с Россией и смягчили санкции: о чем идет речь Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки (США) разрешили транзакции с Россией, которые связаны с удобрениями и продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) выдало генеральные лицензии на транзакции с Россией, связанные с продовольствием, семенами, удобрениями, лекарствами и медицинским оборудованием.

Разрешены транзакции на:

  • производство, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств
  • профилактику, диагностику или лечение COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19)
  • текущие клинических испытаний и других медицинских исследований.

Кроме того, США временно разрешили проведение операций с бывшей дочкой "Газпрома" компанией Gazprom Germania и сняли санкции с дочерней компании "Альфа-банка" в Казахстане (JSC Alfa Bank).

Напомним, сегодня Европейский союз начал обсуждать седьмой пакет санкций, который могут принять уже на следующей неделе. РБК-Украина писало, что в него войдет.

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