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Орбан призвал не политизировать вопрос о покупке вакцины в России

Пятница 20 ноября 2020 14:38
Орбан призвал не политизировать вопрос о покупке вакцины в России
Фото: Виктор Орбан (facebook.com orbanviktor)
Автор: Андрей Козловский

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не политизировать вопрос о покупке вакцины от коронавируса в России. По его словам, это вопрос здравоохранения.

Об этом сообщает HaziPatika.

Он прогнозирует, что 12 миллионов доз вакцины, которые правительство планирует получить от нескольких западных компаний-производителей, будет достаточно. Впрочем, пока не известно, когда появятся эти вакцины в продаже, отметил Орбан.

"Вот почему необходимо получить вакцину как можно большего количества источников, это не политический вопрос, а вопрос здравоохранения. Если она будет готова раньше, то желательно, чтобы Венгрия заказала и оттуда", - сказал он.

Напомним, Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии.

Согласно правилам ЕС, вакцина "Спутник V" должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в каждой из стран ЕС. Впрочем, блок позволил Венгрии закупить российскую вакцину.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру.

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