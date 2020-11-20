Орбан закликав не політизувати питання купівлі вакцини у Росії

Фото: Віктор Орбан (facebook.com orbanviktor)

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав не політизувати питання купівлі вакцини від коронавірусу у Росії. За його словами, це питання охорони здоров’я.

Про це повідомляє HaziPatika.

Він прогнозує, що 12 мільйонів доз вакцини, які уряд планує отримати від кількох західних компаній-виробників, буде достатньо. Втім, поки не відомо, коли з'являться ці вакцини у продажі, зазначив Орбан.

"Ось чому необхідно отримати вакцину з якомога більшої кількості джерел, це не політичне питання, а питання охорони здоров'я. Якщо вона буде готова десь раніше, то бажано, щоб Угорщина замовила і звідти" - сказав він.

Нагадаємо, Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії.

Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" повинна отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС. Втім, блок дозволив Угорщині закупити російську вакцину.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу.