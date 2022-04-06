Орбан пригласил Путина на мирные переговоры с Зеленским, Шольцем и Макроном

Сообщается, что сегодня Орбан заявил, что утром провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого попросил его применить режим прекращения огня в Украине.

Также он добавил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрии, которые могли бы пройти при участии президента Украины Владимира Зеленского, французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

По словам Орбана, ответ был положительным, но Путин заявил, что для этого будут условия. О каких именно условиях идет речь пока неизвестно.