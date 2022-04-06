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Орбан пригласил Путина на мирные переговоры с Зеленским, Шольцем и Макроном

Фото: венгерский премьер Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил российского президента Владимира Путина на многосторонние мирные переговоры в Будапешт. В них могли бы принять участие Украина, Франция и Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сегодня Орбан заявил, что утром провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого попросил его применить режим прекращения огня в Украине.

Также он добавил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрии, которые могли бы пройти при участии президента Украины Владимира Зеленского, французского президента Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

По словам Орбана, ответ был положительным, но Путин заявил, что для этого будут условия. О каких именно условиях идет речь пока неизвестно.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет конфиденциальные переговоры о возможных гарантиях безопасности для Киева.

В России считают, что возможность встречи Путина и Зеленского зависит от результатов переговоров на уровне делегаций.

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