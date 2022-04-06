Орбан запросив Путіна на мирні переговори з Зеленським, Шольцем і Макроном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив російського президента Володимира Путіна на багатосторонні мирні переговори в Будапешт. У них могли б взяти участь Україна, Франція і Німеччина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що сьогодні Орбан заявив, що вранці провів телефонну розмову з Путіним, в ході якого попросив його застосувати режим припинення вогню в Україні.
Також він додав, що запросив Путіна на мирні переговори в Угорщині, які могли б пройти за участю президента України Володимира Зеленського, французького президента Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.
За словами Орбана, відповідь була позитивною, але Путін заявив, що для цього будуть умови. Про які саме умови йдеться поки невідомо.
Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін веде конфіденційні переговори про можливі гарантії безпеки для Києва.
У Росії вважають, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського залежить від результатів переговорів на рівні делегацій.
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