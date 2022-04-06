Орбан запросив Путіна на мирні переговори з Зеленським, Шольцем і Макроном

Повідомляється, що сьогодні Орбан заявив, що вранці провів телефонну розмову з Путіним, в ході якого попросив його застосувати режим припинення вогню в Україні.

Також він додав, що запросив Путіна на мирні переговори в Угорщині, які могли б пройти за участю президента України Володимира Зеленського, французького президента Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

За словами Орбана, відповідь була позитивною, але Путін заявив, що для цього будуть умови. Про які саме умови йдеться поки невідомо.