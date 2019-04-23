Орбан поздравил Зеленского с победой на выборах

правительство Венгрии будет продолжать работать над развитием украинско-венгерских отношений.

Отметим, по состоянию на 11:20, ЦИК обработал 99,93% протоколов. Лидирует Владимир Зеленский. У него 73,23% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

С победой Зеленского поздравили уже послы стран G7, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангера Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Зеленского с победой и говорить о возможности совместной работы пока рано. Однако, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве.

Напомним, депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер заявил, что кандидат, который набрал больше голосов, Владимир Зеленский бросил вызов постсоветским структурам и особенно президенту РФ Владимиру Путину.