Орбан объяснил, почему был против помощи Украине от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский союз должен выделять для Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ, как можно меньше финансовой помощи. По его мнению, деньги Брюссель якобы должен передавать Будапешту вместо Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

Во время интервью общественной радиостанции Kossuth Rádió глава венгерского правительства заявил, что из-за выделения ЕС финпомощи Украине страдает европейский средний класс.

А также он считает, что из-за этого ухудшается ситуация с экономической конкурентоспособностью Европы, есть нехватка денег для "зеленых инвестиций" и тормозится процесс расширения на Балканах.

Он добавил, что блокирует передачу денежной помощи для Украины, в частности, из-за того, что Брюссель должен выделять финпомощь Венгрии.

"Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, закончатся в Украине", - сказал Орбан.

Также венгерский премьер выразил мнение, что НАТО приближается к присоединению к российско-украинской войне.

"Сейчас мы подошли к тому, что Европа серьезно рассматривает возможность отправки войск в Украину, что открыло новую главу в войне... Большой вопрос сейчас состоит в том, сможем ли мы остаться в стороне от этой вещи", - озвучил Орбан свои соображения.

Кроме того, во время интервью он подверг критике свободу слова в Европе, заявив, что она находится "в плачевном состоянии.

Позиция Венгрии о помощи Украине

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан отказывается оказывать Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения РФ. Также он продолжает партнерские отношения с Москвой, несмотря на ее агрессию.

Добавим, Будапешт неоднократно применял возможность вето, когда в ЕС рассматривали вопросы помощи Украине. В частности, в декабре прошлого года Орбан заблокировал инициативу, предусматривавшую 50 млрд евро для Украины.

К слову, в середине декабря 2023 года Еврокомиссия официально разблокировала более 10 млрд евро для Венгрии

Также напомним, что в начале 2024 года Евросоюз все же принял решение о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

Также РБК-Украина писало, что 21 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудили шаги по улучшению отношений между странами.