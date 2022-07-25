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Орбан потряс европейцев нацистскими заявлениями о "смешении рас"

Фото: Виктор Орбан шокировал Европу нацистскими заявлениями (facebook.com/ orbanviktor1)
Автор: Александр Белоус

Крайне правый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой "смешения" европейских и неевропейских рас. Его речь сразу же вызвала возмущение европейских политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы (венгры) не являемся смешанной расой… и мы не хотим становиться смешанной расой", - сказал Орбан. Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "уже не нации".

Орбан делал подобные заявления в течение многих лет, но эти комментарии были сформулированы в резкой ультраправой манере.

Каталин Чех, член Европарламента от оппозиционной венгерской партии "Импульс", заявила, что потрясена речью премьер-министра. "Его заявления напоминают о времени, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают истинное лицо режима", - сказала она.

Румынский депутат Европарламента Алин Митуца также гневно отреагировал на комментарии Орбана. "Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, бредово и опасно", - заявил он.

Речь Орбана

Орбан сделал это заявление во время показательной ежегодной речи в Бэйле-Тушнаде, Румыния, где он ранее высказывал основные политические идеи или идеологические направления. Именно там, в 2014 году, он впервые сказал, что хочет построить "нелиберальную демократию" в Венгрии.

В этом году Орбан выступил с апокалиптической речью, в которой предсказал упадок Запада и пророчествовал "десятилетие опасностей, неопределенности и войны". Он также резко раскритиковал западную военную поддержку Украины, позиционируя себя главным союзником Москвы в Европейском союзе.

"Чем больше современного оружия НАТО предоставит украинцам, тем больше русские будут продвигать линию фронта… То, что мы делаем, - это продлеваем войну", - сказал Орбан во время выступления в субботу, 23 июля.

Венгрия является членом НАТО, но ультраправый Орбан уже давно поддерживает теплые отношения с Путиным и провел пять часов в Москве, разговаривая с российским лидером в феврале, незадолго до российского вторжения. Речь прозвучала через два дня после того, как его министр иностранных дел неожиданно приехал в Москву для переговоров, и ставит его далеко за пределы европейского консенсуса по войне.

Орбан сказал, что работа Запада должна заключаться не в надежде на победу Украины, а в посредничестве в мирном соглашении. "Мы должны быть не на стороне России или Украины, а между ними", - сказал он, добавив, что политика введения санкций против России не сработала.

В своей речи он часто намекал на теорию заговора о "великой замене", в которой утверждается, что существует заговор с целью разбавить белое население США и европейских стран за счет иммиграции. Он сказал, что это "идеологическая уловка левых интернационалистов, утверждающих, что европейское население уже является смешанной расой".

Напомним, в МИД Украины уже заявили, что заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что введенные за войну в Украине санкции против России не действуют, являются классическим примером российской пропаганды.

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Венгрия