Орбан потряс європейців нацистськими заявами про "змішування рас"

"Ми (угорці) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", - сказав Орбан. Він додав, що країни, де змішуються європейці і неєвропейці, "вже не нації".

Орбан робив подібні заяви протягом багатьох років, але ці коментарі були сформульовані в різкій ультраправій манері.

Каталін Чех, член Європарламенту від опозиційної угорської партії" імпульс", заявила, що вражена промовою прем'єр-міністра. "Його заяви нагадують про час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму", - сказала вона.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца також гнівно відреагував на коментарі Орбана. "Говорити про расову або етнічну "чистоту", особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна і Східна Європа, маячно і небезпечно", - заявив він.

Промова Орбана

Орбан зробив цю заяву під час показової щорічної промови в Бейлі-Тушнаді, Румунія, де він раніше висловлював основні політичні ідеї або ідеологічні напрямки. Саме там, у 2014 році, він вперше сказав, що хоче побудувати "неліберальну демократію" в Угорщині.

Цього року Орбан виступив з апокаліптичною промовою, в якій передбачив занепад Заходу і пророкував "десятиліття небезпек, невизначеності і війни". Він також різко розкритикував західну військову підтримку України, позиціонуючи себе головним союзником Москви в Європейському Союзі.

"Чим більше сучасної зброї НАТО надасть українцям, тим більше росіяни будуть просувати лінію фронту... те, що ми робимо, - це продовжуємо війну", - сказав Орбан під час виступу в суботу, 23 липня.

Угорщина є членом НАТО, але ультраправий Орбан вже давно підтримує теплі стосунки з Путіним і провів п'ять годин у Москві, розмовляючи з російським лідером у лютому, незадовго до російського вторгнення. Промова прозвучала через два дні після того, як його міністр закордонних справ несподівано приїхав до Москви для переговорів, і ставить його далеко за межі європейського консенсусу щодо війни.

Орбан сказав, що робота заходу повинна полягати не в надії на перемогу України, а в посередництві в мирній угоді. "Ми повинні бути не на боці Росії або України, а між ними", - сказав він, додавши, що політика введення санкцій проти Росії не спрацювала.

У своїй промові він часто натякав на теорію змови про "велику заміну", в якій стверджується, що існує змова з метою розбавити біле населення США і європейських країн за рахунок імміграції. Він сказав, що це "ідеологічний виверт лівих інтернаціоналістів, які стверджують, що європейське населення вже є змішаною расою".