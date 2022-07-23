МИД Украины о заявлениях Орбана: закрыв глаза, мир в Европе не восстановить

Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что введенные за войну в Украине санкции против России не действуют, являются классическим примером российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Николенко напомнил, что с такими заявлениями Орбан выступил на второй день после визита венгерского министра иностранных дел в Москву, где тот пытался договориться за увеличения поставок российского газа.

"Санкции не пошатнули Россию - классический пример российской пропаганды. Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины", - подчеркнул представитель МИД.

Представитель министерства также ответил на призыв Орбана перестать предоставлять Украине оружие, потому что это якобы не поможет победить Россию.

"Предоставление Украине оружия спасает жизни украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить", - напомнил он венгерскому премьеру.

Как подчеркнул Николенко, нужно называть вещи своими именами - Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России. Кроме того, он напомнил, что Россия обстреливает ракетами Украину, а по Европе бьет ценами на газ.

"Закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить. Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Бесполезно надеяться, что уступки или задабривания будут побуждать Кремль утолить свои агрессивные аппетиты",- заявил пресс-секретарь МИД.

Также В МИД ответили на предложение Орбана пересмотреть европейскую стратегию в отношении России. Николенко отметил, что стратегия Европы должна базироваться на совместных решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления.