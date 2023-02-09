Орбан пообіцяв й надалі підтримувати Україну, однак є виняток

Прем'єр-міністр Віктор Орбан запевнив у подальшій гуманітарній й фінансовій підтримці України. Однак зауважив, що Угорщина належить "до табору миру".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Орбан заявив, що його країна накладе вето на можливі санкції Європейського союзу проти російської ядерної енергетики.

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