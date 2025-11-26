Орбан полетить до Путіна у Москву вже цього тижня, - ЗМІ

Позиція Орбана

Як відомо, угорський прем'єр підтримує зв'язки з Путіним з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і два лідери регулярно спілкуються, зустрічаючись особисто тричі з початку 2022 року.

Остання особиста зустріч Орбана та Путіна відбулася у жовтні 2023 року в Китаї. Тоді угорський прем’єр знову назвав повномасштабну війну РФ проти України "спеціальною операцією".

Також відомо, що Путін і Орбан розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року на багатогодинній зустрічі в Москві, рівно за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

А нещодавно, на початку листопада, Віктор Орбан зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі він публічно закликав Трампа провести саміт із Путіним саме у Будапешті. Однак тоді американський президент заявив, що наразі не бачить причин для такої зустрічі.