Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС із питаннями щодо допомоги Україні, - Bloomberg

Як зазначається в публікації, на зустрічі дипломатів минулого тижня Угорщина заявила, що хоче провести "стратегічне обговорення" фінансової підтримки блоку Україні та того, як російські санкції вплинули на країни ЄС, перш ніж взагалі говорити про надання додаткової фінансової допомоги або зобов'язань у галузі безпеки.

Угорщина також блокує переговори щодо вступу України та середньостроковий огляд бюджету ЄС. Конфронтаційний тон Орбана припускає, що його більше не турбують погрози припинити фінансування з Брюсселя.

Голова Євроради Шарль Мішель сьогодні відвідає Будапешт, щоб зустрітися з Орбаном, але урядовці ЄС готуються до найгіршого.

Позиція Угорщини щодо України

Слід зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви щодо дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Чиновники ЄС повідомили минулого місяця, що блок розглядає можливість надання допомоги Угорщині, щоб заручитись підтримкою Будапешта для України. Однак зовсім недавно джерела Bloomberg, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня і обговорюватиме питання України, висловили скептицизм, що зростає, з приводу того, що на Орбана можна вплинути.