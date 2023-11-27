RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС с вопросами о помощи Украине, - Bloomberg

Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Венгрии и Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в публикации, на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС, прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательствах в области безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины и среднесрочный обзор бюджета ЕС. Конфронтационный тон Орбана предполагает, что его больше не беспокоят угрозы приостановить финансирование  из Брюсселя.

Глава Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвросоюз