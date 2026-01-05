Орбан перед виборами лякає угорців війною та просить голосувати за його партію

Орбан, який демонструє проросійські погляди, вважає, що "ліберальний світовий порядок розпадається", а обрання Дональда Трампа президентом США, за його словами, стало для нього "смертельним ударом", натякаючи, очевидно, на події у Венесуелі.

Прем'єр заявив, що новий світовий устрій лише формується, тому найближчі роки будуть "більш нестабільними, непередбачуваними та небезпечними".

"У цій ситуації угорський народ повинен вибрати шлях у квітні цього року", - написав він.

У цьому контексті Орбан розкритикував опозиційну партію "Тиса", заявивши, що вона нібито обере "брюссельський глухий кут" і погодиться на вимоги ЄС, зокрема щодо війни, фінансування України, міграції та гендерної політики.

Натомість, за словами Орбана, його партія "Фідес" пропонує "шлях миру та безпеки".

"Ми не хочемо відправляти угорську молодь на фронт і не хочемо руйнувати країну та угорську економіку. Ми маємо план і намір зробити Угорщину переможцем історичної епохи, що стоїть перед нами. Для цього ми повинні насамперед залишитися поза війною. Для цього ми просимо угорський народ надати нам повноваження у 2026 році", - заявив політик.