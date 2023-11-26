Орбан відзначився черговою скандальною заявою про війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний запис виступу прем'єра, опублікований офіційним представником уряду Угорщини Золтаном Ковачем у Twitter .

"Очевидно, що на передовій українці не переможуть. На полі бою немає рішення. Росіяни не програють. Жодних політичних змін у Москві не буде. Це реальність", - заявив він.

Зазначимо, що Орбан не вперше заявляє про нібито програш України у війні. Наприклад, у травні він казав, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. Тоді в українському МЗС відповіли Орбану, що у Кремлі мають радіти, адже прем'єр Угорщини зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взагалі погрожував заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче завадити вступу країни до самого ЄС.