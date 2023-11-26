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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орбан відзначився черговою скандальною заявою про війну в Україні

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний запис виступу прем'єра, опублікований офіційним представником уряду Угорщини Золтаном Ковачем у Twitter.

"Очевидно, що на передовій українці не переможуть. На полі бою немає рішення. Росіяни не програють. Жодних політичних змін у Москві не буде. Це реальність", - заявив він.

Зазначимо, що Орбан не вперше заявляє про нібито програш України у війні. Наприклад, у травні він казав, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії. Тоді в українському МЗС відповіли Орбану, що у Кремлі мають радіти, адже прем'єр Угорщини зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан взагалі погрожував заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче завадити вступу країни до самого ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УгорщинаВиктор Орбан