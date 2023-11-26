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Орбан отличился очередным скандальным заявлением о войне в Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы Украина не сможет победить РОссию на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую запись выступления премьера, опубликованную официальным представителем правительства Венгрии Золтаном Ковачем в Twitter.

"Очевидно, что на передовой украинцы не победят. На поле боя нет решения. Россияне не проиграют. Никаких политических перемен в Москве не будет. Это реальность", - заявил он.

Отметим, что Орбан не впервые заявляет о якобы проигрыше Украины в войне. Например, в мае он говорил, что Украина якобы не может выиграть войну против России. Тогда в украинском МИД ответили Орбану, что в Кремле должны радоваться, ведь премьер Венгрии снял ответственность России за ее агрессию против Украины.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал вообще заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Также он хочет помешать вступлению страны в сам ЕС.

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ВенгрияВиктор Орбан