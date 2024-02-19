Орбан оскандалився заявою про імпорт української агропродукції до країн ЄС

За його словами, Брюссель встановлює для європейських фермерів правила, які роблять виробництво дешевшим. Але до Європи дозволяється імпортувати сільськогосподарську продукцію із країн, де ці правила не діють.

"Це означає, що українська сільськогосподарська продукція не повинна бути допущена до європейського ринку", - додав Орбан.

Він заявив, що ніхто не прислухається до думки фермерів, а відстань між ними та тими, хто ухвалює рішення у Брюсселі, - "як небо і земля".

Варто зауважити, що Угорщина все ще не скасувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції, що діє з минулого року.

Скандальна позиція Орбана

Нагадаємо, Угорщина продовжує вести активні торговельні та дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на повномасштабну війну в Україні. При цьому Будапешт відмовляється від військової допомоги нашій країні.

Прем'єр Віктор Орбан вже неодноразово блокував запровадження санкцій проти Росії, а також допомогу Україні від Євросоюзу.

Нещодавно стало відомо, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії.