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Орбан оскандалился заявлением об импорте украинской агропродукции в страны ЕС

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (facebook.com/orbanvikror)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал прекратить импорт украинской агропродукции в страны Европейского союза.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы венгерского правительства приводит Magyar Nemzet.

По его словам, Брюссель устанавливает для европейских фермеров правила, которые делают производство все более дорогим. Но в Европу разрешается импортировать сельскохозяйственную продукцию из стран, где эти правила не действуют. 

"Это означает, что украинская сельскохозяйственная продукция не должна быть допущена на европейский рынок", - добавил Орбан. 

Он заявил, что никто не прислушивается к мнению фермеров, а расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, - "как небо и земля". 

Стоит заметить, что Венгрия все еще не отменила односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, который действует с прошлого года. 

Скандальная позиция Орбана

Напомним, Венгрия продолжает вести активные торговые и дипломатические отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине. При этом Будапешт отказывается от военной помощи нашей стране. 

Премьер Виктор Орбан уже неоднократно блокировал введение санкций против России, а также помощь Украине от Евросоюза. 

Недавно стало известно, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России

 

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ЕвросоюзВенгрияВиктор Орбан