Орбан оскандалился заявлением об импорте украинской агропродукции в страны ЕС

По его словам, Брюссель устанавливает для европейских фермеров правила, которые делают производство все более дорогим. Но в Европу разрешается импортировать сельскохозяйственную продукцию из стран, где эти правила не действуют.

"Это означает, что украинская сельскохозяйственная продукция не должна быть допущена на европейский рынок", - добавил Орбан.

Он заявил, что никто не прислушивается к мнению фермеров, а расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, - "как небо и земля".

Стоит заметить, что Венгрия все еще не отменила односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, который действует с прошлого года.

Скандальная позиция Орбана

Напомним, Венгрия продолжает вести активные торговые и дипломатические отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине. При этом Будапешт отказывается от военной помощи нашей стране.

Премьер Виктор Орбан уже неоднократно блокировал введение санкций против России, а также помощь Украине от Евросоюза.

Недавно стало известно, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России.