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Орбан образився на висловлювання Кулеби про його "проугорську" позицію

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який назвав його політику не проросійською, а проугорською.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави угорського політика наводить Telex.

"Мене не цікавить їхня думка з цього приводу. Країна не повинна опускатися до того, щоб хтось інший судив про прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Угорщини. Якщо вони це зроблять - а саме це і сталося в даному випадку, - ми не звертатимемо на це уваги", - наголосив Орбан, коментуючи заяву Кулеби.

Прем'єр розповів, що Угорщина є суверенною країною і їй не потрібна "печатка кошерного схвалення" іншої держави.

"З якого дива? З якого часу нам потрібно, щоб наші слов'янські сусіди вирішували, хто ми такі?" - додав він.

При цьому глава угорського уряду припустив, що це міг бути дружній жест з боку Кулеби, "але не можна так говорити про іншу країну з почуттям власної гідності".

"А якщо й говорити, то не дивуйтеся, якщо вона вдає, що нічого не чула", - зазначив прем'єр.

Що сказав Кулеба

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він не вважає прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто проросійськими політиками. За його словами, їхня позиція - проугорська.

Кулеба уточнив, що доказом цього є заява Сійярто про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Заява Кулеби пролунала після того, як Сійярто відвідав Ужгород. Більш детально про візит - у матеріалі РБК-Україна.

 

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МЗС УкраїниУгорщинаДмитро КулебаВиктор Орбан