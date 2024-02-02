RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Орбан обиделся на высказывания Кулебы о его "провенгерской" позиции

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который назвал его политику не пророссийской а провенгерской.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы венгерского политика приводит Telex.

"Меня не интересует их мнение по этому поводу. Страна не должна опускаться до того, чтобы кто-то другой судил о премьер-министре и министре иностранных дел Венгрии. Если они это сделают - а именно это и произошло в данном случае, - мы не будем обращать на это внимания", - подчеркнул Орбан, комментируя заявление Кулебы. 

Премьер рассказал, что Венгрия является суверенной страной и ей не нужна "печать кошерного одобрения" другого государства. 

"С какой стати? С каких это пор нам нужно, чтобы наши славянские соседи решали, кто мы такие?" - добавил он. 

При этом глава венгерского правительства допустил, что это мог быть дружественный жест со стороны Кулебы, "но нельзя так говорить о другой стране с чувством собственного достоинства". 

"А если и говорить, то не удивляйтесь, если она делает вид, что ничего не слышала", - отметил премьер. 

Что сказал Кулеба

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто пророссийскими политиками. По его словам, их позиция - провенгерская. 

Кулеба уточнил, что доказательством этому является заявление Сийярто о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Заявление Кулебы прозвучало после того, как Сийярто посетил Ужгород. Более детально о визите - в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныВенгрияДмитрий КулебаВиктор Орбан