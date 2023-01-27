Орбан обещает наложить вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на возможные санкции Европейского союза против российской ядерной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Орбана в интервью венгерскому изданию Magyar Hirlap.

По словам венгерского премьера, ЕС планирует ввести новые санкции против России. И план "удара" по российской ядерной энергетике уже лежит на столе.

"Там, где это не затрагивает жизненно важные интересы Венгрии, мы не будем препятствовать санкциям ЕС. Но что касается нефти, газа и атомной энергии, то на них Венгрия наложит вето", - сказал Орбан.

Кроме того, венгерский премьер вновь заявил, что санкции, введенные против России, якобы не помогают Украине освободить свою территорию.

"Брюссельские санкции не помогают украинцам, они не заставляют россиян отступать, но они причиняют нам страшный ущерб, для Европы, для европейской экономики, в том числе и для Венгрии", - утверждает Орбан.