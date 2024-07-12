Орбан обговорив із Трампом свою "мирну місію" щодо України

Зустріч політиків відбулася в будинку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. За словами речника Орбана, це відбулося "в якості наступної зупинки його миротворчої місії".

"Дискусія йшла про можливості миру", - додав представник угорського прем'єра.

"Мирне" турне Орбана і реакція України та Заходу

Перед тим Орбан здійснив візити до Києва, Москви та Пекіна за останні два тижні в рамках, як стверджує сам глава угорського уряду, своєї "мирної місії", чим розлютив союзників у Північноатлантичному альянсі.

Зустріч Орбана у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема, викликала обурення у деяких інших членів НАТО, які заявили, що ця поїздка надає керівнику Кремля легітимність, коли Захід хоче ізолювати його через широкомасштабну військову агресію проти України.

Сам український президент Володимир Зеленський раніше на прес-конференції на саміті НАТО прокоментував ініціативу Орбана та зазначив, що "не всі лідери можуть вести переговори", і для цього "потрібно мати певні повноваження".

А радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, відповідаючи на питання про ініціативу Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

"Яка б авантюра не здійснювалася без згоди або підтримки України - (вона) не відповідає нашій політиці, зовнішній політиці Сполучених Штатів", - зазначив американський чиновник.

Самопроголошена миротворча місія Орбана також роздратувала багатьох членів Європейського союзу, головування в якому Угорщина прийняла на початку цього місяця.

Угорщина на саміті НАТО та "надії" на Трампа

Орбан брав участь у нинішньому саміті НАТО, організованому президентом США Джо Байденом. Делегація Угорщини висловила неприйняття ключових позицій Північноатлантичного альянсу, але не блокувала дії блоку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні заявив Reuters, що Будапешт вважає, що друге президентство Трампа нібито посилить надії на мир в Україні. За його словами, Орбан сподівався покласти край війні шляхом мирних переговорів за участю як РФ, так і України.

Варто нагадати, що раніше Трамп заявляв, що швидко припинить війну, але не запропонував детального плану досягнення цієї мети.

Разом з тим, за даними західних ЗМІ, радники екс-президента США нібито представили йому план припинення війни, частково поставивши майбутню допомогу Україні в залежність від приєднання Києва до мирних переговорів.