Орбан обсудил с Трампом свою "мирную миссию" по Украине

Встреча политиков прошла в доме Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По словам спикера Орбана, это произошло "в качестве следующей остановки его миротворческой миссии".

"Дискуссия шла о возможностях мира", - добавил представитель венгерского премьера.

"Мирное" турне Орбана и реакция Украины и Запада

Перед этим Орбан совершил визиты в Киев, Москву и Пекин за последние две недели в рамках, как утверждает сам глава венгерского правительства, своей "мирной миссии", чем разозлил союзников в Североатлантическом альянсе.

Встреча Орбана в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности, вызвала возмущение некоторых других членов НАТО, заявивших, что эта поездка придает руководителю Кремля легитимность, когда Запад хочет изолировать его из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Сам украинский президент Владимир Зеленский ранее на пресс-конференции на саммите НАТО прокомментировал инициативу Орбана и отметил, что "не все лидеры могут вести переговоры", и для этого "нужно обладать определенными полномочиями".

А советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос об инициативе Орбана, сказал, что Украина будет справедливо обеспокоена любой попыткой договориться о мирном соглашении без привлечения Киева.

"Какая бы авантюра ни осуществлялась без согласия или поддержки Украины - (она) не соответствует нашей политике, внешней политике Соединенных Штатов", - отметил американский чиновник.

Самопровозглашенная миротворческая миссия Орбана также разозлила многих членов Европейского союза, председательство которого Венгрия приняла в начале этого месяца.

Венгрия на саммите НАТО и "надежды" на Трампа

Орбан принимал участие в нынешнем саммите НАТО, организованном президентом США Джо Байденом. Делегация Венгрии выразила неприятие ключевых позиций Североатлантического альянса, но не блокировала действия блока.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накануне заявил Reuters, что Будапешт считает, что второе президентство Трампа якобы усилит надежды на мир в Украине. По его словам, Орбан надеялся покончить с войной путем мирных переговоров с участием как РФ, так и Украины.

Следует напомнить, что ранее Трамп заявлял, что быстро прекратит войну, но не предложил детального плана достижения этой цели.

Вместе с тем, по данным западных СМИ, советники экс-президента США якобы представили ему план прекращения войны, частично поставив будущую помощь Украине в зависимости от присоединения Киева к мирным переговорам.