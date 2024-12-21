Орбан неочікувано виступив проти ідеї Трампа щодо НАТО

За його словами, влада Угорщини занепокоєна можливістю збільшення витрат на оборону в розмірі понад 2% ВВП. Орбан заявив, що таке рішення стане болючим ударом по економіці.

За його словами, Будапешт волів би бачити "міжнародні умови, які б дозволили знизити (витрати на оборону - ред.), але світ рухається в іншому напрямку".

Чому заява Орбана - неочікувана

Варто нагадати, що політичні відносини між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і колишнім президентом США Дональдом Трампом характеризуються спільними поглядами на низку ключових питань. Зокрема, Орбан підтримує заяви Трампа щодо війни РФ проти України.

Більше того, нещодавно Орбан і Трамп провели зустріч у його резиденції Мар-а-Лаго, штат Флорида. Тоді про зустріч розповів Орбан, а сам Трамп її не прокоментував.

Також угорський прем'єр чисельну кількість разів висловлював пряму або побічну підтримку російському режиму.

Водночас, на думку аналітиків Reuters, перемога Трампа може посилити економічні ризики для Угорщини.

При цьому низка ЗМІ писали, що Трамп вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.