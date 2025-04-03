Орбан назвав себе "експертом" з питань МКС і пояснив вихід Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Міжнародний кримінальний суд політизованим. Це нібито спонукало Угорщину вийти з МКС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орбана, якого цитує Telex.
Прем'єр-міністр Угорщини зробив відповідну заяву на пресконференції з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Будапешті.
Орбан назвав себе "експертом" з питань МКС, оскільки у 2001 році він, бувши прем'єром Угорщини, підписав документ про приєднання до Міжнародного кримінального суду.
Глава уряду Угорщини заявив, що тепер він буде тим, хто виведе країну з МКС. Після цієї заяви у залі пролунали аплодували, у тому числі від Нетаньяху.
За словами Орбана, "демократична правова держава", якою, на його думку, є Угорщина, "не може брати в цьому участь". Угорський прем'єр вважає, що МКС звели до "політичного інструменту".
Нетаньяху назвав сміливим кроком вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду, який він назвав "корумпованою організацією", яка "загрожує демократії".
"Ви перша держава, яка залишила цю гниль... Ви проявили надзвичайну мужність перед обличчям антисемітизму", - сказав прем'єр Ізраїлю.
Сьогодні, 3 квітня, влада Угорщини офіційно оголосила, що збирається вийти з Міжнародного кримінального суду. Це сталося на тлі візиту до Будапешта прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
У листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт Нетаньяху та колишнього ізраїльського міністра оборони Йоава Галланта за підозрою у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час конфлікту з ХАМАС у Секторі Газа.
Угорщина відмовилася виконувати ордер МКС і брати під арешт Нетаньяху.
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