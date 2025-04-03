Орбан назвав себе "експертом" з питань МКС і пояснив вихід Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини зробив відповідну заяву на пресконференції з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Будапешті.

Орбан назвав себе "експертом" з питань МКС, оскільки у 2001 році він, бувши прем'єром Угорщини, підписав документ про приєднання до Міжнародного кримінального суду.

Глава уряду Угорщини заявив, що тепер він буде тим, хто виведе країну з МКС. Після цієї заяви у залі пролунали аплодували, у тому числі від Нетаньяху.

За словами Орбана, "демократична правова держава", якою, на його думку, є Угорщина, "не може брати в цьому участь". Угорський прем'єр вважає, що МКС звели до "політичного інструменту".

Нетаньяху назвав сміливим кроком вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду, який він назвав "корумпованою організацією", яка "загрожує демократії".

"Ви перша держава, яка залишила цю гниль... Ви проявили надзвичайну мужність перед обличчям антисемітизму", - сказав прем'єр Ізраїлю.