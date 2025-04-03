Орбан назвал себя "экспертом" по вопросам МУС и объяснил выход Венгрии

Премьер-министр Венгрии сделал соответствующее заявление на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Будапеште.

Орбан назвал себя "экспертом" по вопросам МУС, поскольку в 2001 году он, будучи премьером Венгрии, подписал документ о присоединении к Международному уголовному суду.

Глава правительства Венгрии заявил, что теперь он будет тем, кто выведет страну из МУС. После этого заявления в зале раздались аплодисменты, в том числе от Нетаньяху.

По словам Орбана, "демократическое правовое государство", которым, по его мнению, является Венгрия, "не может принимать в этом участие". Венгерский премьер считает, что МУС свели к "политическому инструменту".

Нетаньяху назвал смелым шагом выход Венгрии из Международного уголовного суда, который он назвал "коррумпированной организацией", которая "угрожает демократии".

"Вы первое государство, которое оставило эту гниль... Вы проявили необычайное мужество перед лицом антисемитизма", - сказал премьер Израиля.