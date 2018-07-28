Орбан назвав примітивною політику ЄС щодо РФ

Він впевнений, що Захід має зрозуміти, що Росія продовжить формувати буферні зони навколо себе

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про примітивну політику ЄС щодо Росії. Про це він заявив, виступаючи в університеті в Румунії, повідомляє агентство Agepress.

За його словами, дійсно є держави-члени, які відчувають загрозу з боку РФ і відчувають потребу у зміцненні східного флангу НАТО.

"Більшість країн не відчувають цієї загрози, ні Словаччина, ні Чехія, ні ми не бачимо причин бачити загрозу. Ми повинні отримувати вигоду від розвитку двосторонніх відносин з РФ замість примітивної політики щодо неї" - заявив прем’єр Угорщини.

Він впевнений, що Захід має зрозуміти, що Росія продовжить формувати буферні зони навколо себе.

"Росія не відчуває себе в безпеці без буферних зон. Тому вона буде їх створювати. Це сталося з Україною, але українці заявили чітко, що не хочуть бути частиною буферної зони, а хочуть стати ближчими до ЄС і НАТО, хочуть побудувати сучасну Україну" - зазначив Орбан.

Нагадаємо, що Орбан заявив, що не вірить у реалістичність прагнень України приєднатися до ЄС чи НАТО.