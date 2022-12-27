Орбан натякнув на бажання поразки України у війні. У Кулеби різко йому відповіли

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела б до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців", - йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба гадає, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан веде гру з Європейським союзом, про що він неоднозначно висловився в інтерв'ю виданню Politico.

Угорське видання Magyar Nemzet наводить слова прем'єр-міністр Віктора Орбана про те, що війна Росії проти України може тривати доти, поки США та інші союзники допомагатимуть їй. Ці наративи Орбан, який вважається другом президента Росії Володимира Путіна, вже неодноразово просував в інформаційному просторі, прикриваючись при цьому підтримкою України як суверенної держави.

"Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Вчергове Орбан закликав припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів з російськими терористами, які насправді проводять геноцидну війну проти України.