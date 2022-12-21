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Орбан знову закликав до переговорів США та Росії для миру в Україні

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Середа 21 грудня 2022 14:45
Орбан знову закликав до переговорів США та Росії для миру в Україні Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Угорщині знову закликали до переговорів між США та Росією для врегулювання загарбницької війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado.

"Потрібні переговори Америки та Росії. Якщо вони не домовляться, миру не буде", - сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

При цьому він зазначив, що пропозиція щодо проведення українсько-російських переговорів у Будапешті є постійною.

Окрім цього, Орбан заявив, що суверенна країна може існувати лише за наявності територіальної цілісності. Проте, за його словами, перш ніж говорити про це, необхідно зробити кроки до припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Джо Байден неодноразово наголошував, що не збирається розпочинати будь-які мирні переговори з РФ щодо України без відповідного рішення самої держави.

Також зазначимо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

Країна також блокуватиме запровадження ліміту цін на газ у ЄС.

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