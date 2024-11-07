Орбан може влаштувати лідерам ЄС на саміті "сюрприз" з участю Трампа, - ЗМІ

"Чиновники визнають ризик того, що Орбан може запросити Трампа приєднатися до вечері за допомогою дистанційного зв'язку - сюрприз в останню хвилину, який може викликати негативну реакцію в залі", - йдеться в матеріалі.

Хоча, як пише видання, деякі лідери, які дотримуються ліберальних поглядів, такі як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо або глава італійського уряду Джорджія Мелоні, "можливо, зрадіють можливості привітати 47-го президента Америки".

Зустріч лідерів ЄС у Будапешті

Нагадаємо, що сьогодні й завтра в Будапешті пройдуть зустрічі лідерів майже всіх європейських країн.Зустрічі на найвищому рівні пройдуть сьогодні і триватимуть до середини п'ятниці.

Першим відбудеться засідання Європейського політичної спільноти (ЄПС) - розширеного формату, створеного після вторгнення Росії в Україну, який збирає лідерів з усього континенту, включаючи такі країни, що не входять до ЄС, а саме: Україна, Молдова, Великобританія, Туреччина та країни Західних Балкан.