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Орбан може влаштувати лідерам ЄС на саміті "сюрприз" з участю Трампа, - ЗМІ

Фото: Дональд Трамп та Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Європейські посадовці допускають, що під час вечері лідерів ЄС у Будапешті угорський прем'єр Віктор Орбан може приєднати по відеозв'язку переможця президентських виборів у США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Чиновники визнають ризик того, що Орбан може запросити Трампа приєднатися до вечері за допомогою дистанційного зв'язку - сюрприз в останню хвилину, який може викликати негативну реакцію в залі", - йдеться в матеріалі.

Хоча, як пише видання, деякі лідери, які дотримуються ліберальних поглядів, такі як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо або глава італійського уряду Джорджія Мелоні, "можливо, зрадіють можливості привітати 47-го президента Америки".

Зустріч лідерів ЄС у Будапешті

Нагадаємо, що сьогодні й завтра в Будапешті пройдуть зустрічі лідерів майже всіх європейських країн.Зустрічі на найвищому рівні пройдуть сьогодні і триватимуть до середини п'ятниці.

Першим відбудеться засідання Європейського політичної спільноти (ЄПС) - розширеного формату, створеного після вторгнення Росії в Україну, який збирає лідерів з усього континенту, включаючи такі країни, що не входять до ЄС, а саме: Україна, Молдова, Великобританія, Туреччина та країни Західних Балкан.

Для участі в саміті в Будапешт вже прибув український президент Володимир Зеленський. Це, до речі, його перший візит в Угорщину з початку повномасштабної російсько-української війни.

Учасники обговорять виклики безпеці Європи, війну РФ проти України та ескалацію на Близькому Сході, а також нелегальну міграцію та питання, пов’язані з економікою та зв’язком у сферах енергетики, транспорту, ІТ та глобальної торгівлі.

Після ЄПС Орбан проведе вечерю для лідерів Євросоюзу, присутніх у Будапешті, де обговорюватимуться майбутнє відносин між ЄС і США та ситуація в Грузії.

Також угорський прем'єр, країна якого головує в Раді ЄС, проведе неформальний саміт для 27 лідерів Євросоюзу, на якому буде ухвалено "Нову угоду про європейську конкурентоспроможність".

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БудапештУгорщинаВіктор ОрбанДональд Трамп