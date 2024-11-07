Орбан может устроить лидерам ЕС на саммите "сюрприз" с участием Трампа, - СМИ

"Чиновники признают риск того, что Орбан может пригласить Трампа присоединиться к ужину с помощью дистанционной связи - сюрприз в последнюю минуту, который может вызвать негативную реакцию в зале", - говорится в материале.

Хотя, как пишет издание, некоторые лидеры, придерживающиеся либеральных взглядов, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или глава итальянского правительства Джорджия Мэлони, "возможно, обрадуются возможности поздравить 47-го президента Америки".

Встреча лидеров ЕС в Будапеште

Напомним, что сегодня и завтра в Будапеште пройдут встречи лидеров почти всех европейских стран. Встречи на самом высоком уровне пройдут сегодня и продлятся до середины пятницы.

Первым состоится заседание Европейского политического сообщества (ЕПС) - расширенного формата, созданного после вторжения России в Украину, собирающего лидеров со всего континента, включая такие страны, не входящие в ЕС, а именно: Украина, Молдова, Великобритания, Турция и страны Западных Балкан.