RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Орбан может устроить лидерам ЕС на саммите "сюрприз" с участием Трампа, - СМИ

Фото: Дональд Трамп и Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейские чиновники допускают, что на ужине лидеров ЕС в Будапеште венгерский премьер Виктор Орбан может присоединить по видеосвязи победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Чиновники признают риск того, что Орбан может пригласить Трампа присоединиться к ужину с помощью дистанционной связи - сюрприз в последнюю минуту, который может вызвать негативную реакцию в зале", - говорится в материале.

Хотя, как пишет издание, некоторые лидеры, придерживающиеся либеральных взглядов, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или глава итальянского правительства Джорджия Мэлони, "возможно, обрадуются возможности поздравить 47-го президента Америки".

Встреча лидеров ЕС в Будапеште

Напомним, что сегодня и завтра в Будапеште пройдут встречи лидеров почти всех европейских стран. Встречи на самом высоком уровне пройдут сегодня и продлятся до середины пятницы.

Первым состоится заседание Европейского политического сообщества (ЕПС) - расширенного формата, созданного после вторжения России в Украину, собирающего лидеров со всего континента, включая такие страны, не входящие в ЕС, а именно: Украина, Молдова, Великобритания, Турция и страны Западных Балкан.

Для участия в саммите в Будапешт прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Это, кстати, первый визит в Венгрию с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Участники обсудят вызовы безопасности Европы, войну РФ против Украины и эскалацию на Ближнем Востоке, а также нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономикой и связью в сфере энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.

После ЕПС Орбан проведет ужин для лидеров Евросоюза, присутствующих в Будапеште, где будут обсуждаться будущее отношений между ЕС и США и ситуация в Грузии.

Также венгерский премьер, страна которого председательствует в Совете ЕС, проведет неформальный саммит для 27 лидеров Евросоюза, на котором будет принято "Новое соглашение о европейской конкурентоспособности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БудапештВенгрияВиктор ОрбанДональд Трамп